У Тернополі заборонили збиратися у групи більше двох осіб

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий штаб для боротьби з коронавірусом.