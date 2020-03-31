У Тернополі заборонили збиратися у групи більше двох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий штаб для боротьби з коронавірусом.
Так, згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонили:
- Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
- Перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.
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"Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Тернополі у реанімаційному відділенні лікарні уже кілька днів перебуває півторарічна дитина з COVID-19.