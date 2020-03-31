В Тернополе запретили собираться в группы более двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тернополе усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса, в частности запретили собираться в группы более двух человек в общественных местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный штаб для борьбы с коронавирусом.
Так, согласно решению штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе запретили:
- Пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп больше двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад);
- Пребывание на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов.
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"Кроме этого в штабе утвердили алгоритм захоронений. Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мероприятий (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты - маски, перчатки)", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Тернополе в реанимационном отделении больницы уже несколько дней находится полуторагодовалый ребенок с COVID-19.