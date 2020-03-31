В Тернополе запретили собираться в группы более двух человек

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тернополе усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса, в частности запретили собираться в группы более двух человек в общественных местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный штаб для борьбы с коронавирусом.