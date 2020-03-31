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У Тернополі досі у реанімації півторарічна дитина з COVID-19

У Тернополі досі у реанімації півторарічна дитина з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Тернополі у реанімаційному відділенні лікарні уже кілька днів перебуває півторарічна дитина з COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook, передає УНН.

"У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 31 березня на лікуванні перебуває 7 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Ще двоє дітей 13 і 14 років та їх мама, хворих на COVID-19 з Монастириського району. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19", - повідомили в штабі.

Додамо, про те, що в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району, стало відомо 28 березня.

Також вказано, що у Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 31 березня перебуває 5 хворих на COVID-19. Це 1 – житель міста Заліщики, 3 – жителі Монастириського району, 1 житель села Острів Тернопільського району.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, - на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 – не виявили.

Окрім того вказано, що станом на 10 годину 31 березня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває троє тернополян, контактних з хворими на COVID-19. 393 тернополян перебуває на самоізоляції.

Що стосується Тернопільської області в цілому, то, згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зафіксували 78 випадків COVID-19 станом на 10:00 31 березня. З них 58 – жителі Монастириського району (1 – летальний).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

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