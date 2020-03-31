У Тернополі досі у реанімації півторарічна дитина з COVID-19

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Тернополі у реанімаційному відділенні лікарні уже кілька днів перебуває півторарічна дитина з COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook, передає УНН.