В Тернополе до сих пор в реанимации полуторагодовалый ребенок с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тернополе в реанимационном отделении больницы уже несколько дней находится полуторагодовалый ребенок с COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook, передает УНН.
"В Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 31 марта на лечении находится 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. В инфекционном отделении - одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастырского района. Еще двое детей 13 и 14 лет и их мама, больных COVID-19 с Монастырского района. Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района и его мама. У них подтвердили COVID-19", - сообщили в штабе.
Добавим, о том, что в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района, стало известно 28 марта.
Также указано, что в Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10 часов 31 марта находится 5 больных COVID-19. Это 1 - житель города Залещики, 3 - жители Монастырского района, 1 житель села Остров Тернопольского района.
С начала эпидемии коронавируса в Украине подтверждено 2 случая COVID-19 среди жителей Тернополя. Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, у которых подтвердили COVID-19 - на амбулаторном лечении. Медики обследовали людей, контактировавших с ними, COVID-19 - не обнаружили.
Кроме того указано, что на 10:00 31 марта в Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находится трое тернополян, контактных с больными COVID-19. 393 тернополянина находится на самоизоляции.
Что касается Тернопольской области в целом, то, по данным областного лабораторного центра, в области зафиксировали 78 случаев COVID-19 по состоянию на 10:00 31 марта. Из них 58 - жители Монастырского района (1 - летальный).
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.