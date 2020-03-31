В Тернополе до сих пор в реанимации полуторагодовалый ребенок с COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тернополе в реанимационном отделении больницы уже несколько дней находится полуторагодовалый ребенок с COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook, передает УНН.