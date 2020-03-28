На Тернопільщині на COVID-19 захворіла півторарічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Кременецькому районі на Тернопільщині на коронавірус захворіла 1,5-річна дитина, ймовірно, вона заразилася від дядька, який нещодавно прибув із Польщі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, передає УНН.
“На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію”, — зазначив він.
Водночас, у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook зазначили, що "у Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 28 березня на лікуванні перебуває троє пацієнтів з підтвердженим COVID-19".
"В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - вказали у штабі.
Також зазначається, що ще двоє дітей зараз в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні - з підозрою на COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Пневмонії у дітей немає. Чекають на результати лабораторного дослідження.
"Від початку епідемії коронавірусу в Україні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, перебувають на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними. Станом на 10 годину 28 березня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває двоє контактних з хворими на COVID-19. У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 28 березня перебуває троє хворих на COVID-19, ще троє - з підозрою", - сказано у повідомленні.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру в області зафіксували 43 випадки COVID-19 - 1 летальний станом на 10:00 28 березня. 9 випадків залишаються під підозрою", - підсумували у штабі.
Нагадаємо, у Тернопільскій області на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 43 людини.