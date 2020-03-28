На Тернопільщині на COVID-19 захворіла півторарічна дитина

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Кременецькому районі на Тернопільщині на коронавірус захворіла 1,5-річна дитина, ймовірно, вона заразилася від дядька, який нещодавно прибув із Польщі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, передає УНН.