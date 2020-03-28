В Тернопольской области на COVID-19 заболел полуторагодовалый ребенок

"К сожалению, имеем первый случай заражения короновирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Лидихов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи с согласования с родителями отправили на лечение в Тернополь. Сегодня у ребенка официально подтвердили коронавирус. Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не придерживался карантинных требований об изоляции", - отметил он.

В то же время, в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом в Facebook отметили, что "в Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 28 марта на лечении находятся трое пациентов с подтвержденным COVID-19".

"В инфекционном отделении - одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастырского района, которых госпитализировали раньше. Состояние больных - относительно-удовлетворительное. Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - тяжело- стабильное, подтверждена пневмония. Вероятный источник инфицирования - родственник, который вернулся из Польши", - указали в штабе.

Также отмечается, что еще двое детей сейчас в инфекционном отделении городской детской больницы - с подозрением на COVID-19. Их состояние - средне-тяжелое. Пневмонии у детей нет. Ждут результатов лабораторного исследования.

"С начала эпидемии коронавируса в Украине подтверждено 2 случая COVID-19 среди жителей Тернополя. Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, у которых подтвердили COVID-19, находятся на амбулаторном лечении. Медики обследовали людей, контактировавших с ними. По состоянию на 10:00 28 марта в Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находится двое контактных с больными COVID-19. В Тернопольской больнице скорой помощи по состоянию на 10 часов 28 марта находится трое больных COVID-19, еще трое - с подозрением", - сказано в сообщении.

"Согласно данным областного лабораторного центра, в области зафиксировали 43 случая COVID-19 - 1 летальный по состоянию на 10:00 28 марта. 9 случаев остаются под подозрением", - подытожили в штабе.

Напомним, в Тернопольской области на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 43 человека.