На Тернопільщині зафіксовано 78 випадків інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Тернопільській області зафіксовано 78 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
Так, станом на 22:00 30 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 78 випадків COVID-19.
За понеділок - 18 нових випадків інфікування.
Нагадаємо, МОЗ оновили стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.