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На Тернопільщині зафіксовано 78 випадків інфікування COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Тернопільській області зафіксовано 78 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".

Так, станом на 22:00 30 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 78 випадків COVID-19.

За понеділок - 18 нових випадків інфікування.

Нагадаємо, МОЗ оновили стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

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