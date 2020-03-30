В Тернопольской области зафиксировано 78 случаев инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернопольской области зафиксировано 78 случаев инфицирования коронавируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".
Так, по состоянию на 22:00 30 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждено 78 случаев COVID-19.
За понедельник - 18 новых случаев инфицирования.
Напомним, Минздрав обновили стандарты оказания медицинской помощи для больных коронавирусом.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.