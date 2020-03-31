У главы города в Тернопольской области обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тернопольской области у мэра города Монастыриска Андрея Старуха обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса.
"Мэр города Монастыриска, что в Тернопольской области, заболел коронавирусом. Об этом написал сам Андрей Старух на своей фейсбук-странице", - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни повышенной температуры, ни других симптомов - не было.
Напомним, в Тернополе усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса, в частности запретили собираться в группы более двух человек в общественных местах.