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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Інфекціоніст розповів, як запобігти ускладненням коронавірусу, якщо людина вже хвора

Київ • УНН

 • 35199 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л. Шупика Олександр Дуда у коментарі УНН розповів про особливість лікування коронавірусу. На його думку, якщо людина вже захворіла на Covid-19, то оптимально розпочати лікування у перші 5 діб захворювання. У такому випадку інфекції можна буде запобігти й хвороба може протікати у легкій формі.

Інфекціоніст розповів, як запобігти ускладненням коронавірусу, якщо людина вже хвора

Цитата:

“Запобігти подальшому розгортанню хвороби можливо. Особливість лікування полягає в тому, що терапію треба розпочинати якомога раніше. Ми весь час наголошуємо на тому, що чим раніше починати приймати препарати, тим легше буде протікати хвороба. Але тут же ще треба вчасно поставити діагноз. Оптимальний строк призначення препаратів - це перші 5 діб від моменту захворювання”, - вважає Олександр Дуда.

Додамо

За словами епідеміологів, штам коронавірусної інфекції “Дельта”, який наразі вирує в Україні, дуже швидко атакує організм та прискорює тяжкість перебігу хвороби.

Саме тому, при появі перших симптомів хвороби, треба одразу розпочинати лікування препаратами, які зменшать вірусне навантаження на організм.

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