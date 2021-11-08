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Инфекционист рассказал, как предотвратить осложнения коронавируса, если человек уже болен

Киев • УНН

 • 35199 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО ім. П.Л. Шупика Александр Дуда в комментарии УНН рассказал об особенности лечения коронавируса. По его мнению, если человек уже заболел Covid-19, то оптимально начать лечение в первые 5 суток заболевания. В таком случае инфекцию можно будет предотвратить и болезнь может протекать в легкой форме.

Инфекционист рассказал, как предотвратить осложнения коронавируса, если человек уже болен

Цитата:

“Предотвратить дальнейшее развертывание болезни возможно. Особенность лечения заключается в том, что терапию надо начинать как можно раньше. Мы все время подчеркиваем, что чем раньше начинать принимать препараты, тем легче будет протекать болезнь. Но тут же еще надо вовремя поставить диагноз. Оптимальный срок назначения препаратов - это первые 5 суток от момента заболевания”, - считает Александр Дуда.

Добавим

По словам эпидемиологов, штамм коронавирусной инфекции “Дельта”, который сейчас бушует в Украине, очень быстро атакует организм и ускоряет тяжесть течения болезни.

Именно поэтому, при появлении первых симптомов болезни, надо сразу начинать лечение препаратами, которые уменьшат вирусную нагрузку на организм.

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