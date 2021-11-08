Инфекционист рассказал, как предотвратить осложнения коронавируса, если человек уже болен

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“Предотвратить дальнейшее развертывание болезни возможно. Особенность лечения заключается в том, что терапию надо начинать как можно раньше. Мы все время подчеркиваем, что чем раньше начинать принимать препараты, тем легче будет протекать болезнь. Но тут же еще надо вовремя поставить диагноз. Оптимальный срок назначения препаратов - это первые 5 суток от момента заболевания”, - считает Александр Дуда.

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По словам эпидемиологов, штамм коронавирусной инфекции “Дельта”, который сейчас бушует в Украине, очень быстро атакует организм и ускоряет тяжесть течения болезни.

Именно поэтому, при появлении первых симптомов болезни, надо сразу начинать лечение препаратами, которые уменьшат вирусную нагрузку на организм.