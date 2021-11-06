Епідеміолог розповів подробиці про штам "Дельта"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Штам коронавірусної інфекції “Дельта”, який наразі вирує в Україні, дуже швидко атакує організм та прискорює тяжкість перебігу хвороби. Про це УНН розповів епідеміолог Володимир Широбоков. Тому, на його думку, як тільки у людини з’являються перші симптоми — треба одразу розпочинати лікування препаратами, які зменшать вірусне навантаження на організм.
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“Як тільки перші симптоми з’являються: кашель, біль у горлі, нежить, то необхідно відразу починати лікуватися при чому негайно. Це буде симптоматичне лікування, але це також є важливо. Тому що цей дельта варіант, який є, він прискорює тяжкість перебігу, аніж перший варіант, що був уханський”, — підкреслив епідеміолог.
За його словами, при штамі “Дельта” захворювання протікає набагато складніше, аніж раніше, коли коронавірус тільки з’явився.
Підкреслимо
Наразі у протоколі МОЗ не вистачає препаратів, які б знижували вірусне навантаження на організм. Про це УНН розповіла низка лікарів.