Епідеміолог розповів подробиці про штам "Дельта"

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“Як тільки перші симптоми з’являються: кашель, біль у горлі, нежить, то необхідно відразу починати лікуватися при чому негайно. Це буде симптоматичне лікування, але це також є важливо. Тому що цей дельта варіант, який є, він прискорює тяжкість перебігу, аніж перший варіант, що був уханський”, — підкреслив епідеміолог.

За його словами, при штамі “Дельта” захворювання протікає набагато складніше, аніж раніше, коли коронавірус тільки з’явився.

Підкреслимо

Наразі у протоколі МОЗ не вистачає препаратів, які б знижували вірусне навантаження на організм. Про це УНН розповіла низка лікарів.