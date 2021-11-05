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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41065 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Лікар розповів, яких препаратів не вистачає у протоколі лікування коронавірусу

Київ • УНН

 • 33129 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Раннє лікування коронавірусної інфекції є дуже важливим. Так вважає лікар Оксана Кондрин. Водночас за її словами, наразі в протоколі МОЗ не вистачає препаратів, які знижують вірусне навантаження на організм, повідомляє УНН.

Лікар розповів, яких препаратів не вистачає у протоколі лікування коронавірусу

Цитата

“Раннє лікування важливе. Однак наразі на ранніх етапах у нас немає противірусної терапії. Отож було б ідеально, якби в протокол були включені препарати, які можна було б використовувати на ранньому етапі лікування”, - підкреслила лікар.

Зазначимо

За словами головного інфекціоніста, заслуженого лікаря Ольги Голубовської, саме швидке лікування COVID-19 на перших етапах захворювання може допомогти вберегти українців від важких форм коронавірусу. І, як наслідок, — розвантажить реанімації.

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