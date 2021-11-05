Лікар розповів, яких препаратів не вистачає у протоколі лікування коронавірусу

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“Раннє лікування важливе. Однак наразі на ранніх етапах у нас немає противірусної терапії. Отож було б ідеально, якби в протокол були включені препарати, які можна було б використовувати на ранньому етапі лікування”, - підкреслила лікар.

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За словами головного інфекціоніста, заслуженого лікаря Ольги Голубовської, саме швидке лікування COVID-19 на перших етапах захворювання може допомогти вберегти українців від важких форм коронавірусу. І, як наслідок, — розвантажить реанімації.