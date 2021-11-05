Врач рассказал, каких препаратов не хватает в протоколе лечения коронавируса

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“Раннее лечение важно. Однако на ранних этапах у нас нет противовирусной терапии. Поэтому было бы идеально, если бы в протокол были включены препараты, которые можно было бы использовать на раннем этапе лечения”, - подчеркнула врач.

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По словам главного инфекциониста, заслуженного врача Ольги Голубовской, именно быстрое лечение COVID-19 на первых этапах заболевания может помочь уберечь украинцев от тяжелых форм коронавируса. И, как следствие, — разгрузит реанимации.