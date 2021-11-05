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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40051 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Голубовська: раннє лікування коронавірусу розвантажить реанімації

Київ • УНН

 • 31971 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі політичного ток-шоу “Народ проти” з Наташею Влащенко заявила, що раннє лікування COVID-19 може допомогти вберегти українців від важких форм коронавірусу. І, як наслідок, — розвантажить реанімації, повідомляє УНН.

Голубовська: раннє лікування коронавірусу розвантажить реанімації

Цитата

“Є раннє противірусне лікування коронавірусу. Ми вже збиралися з цього питання робочою групою, є досить ефективні препарати. Ми виділили групи ризику окремо, щоб з перших днів після установки діагнозу вони були госпіталізовані і отримували ефективні противірусні засоби. Ще раз підкреслю! Раннє лікування коронавірусу розвантажить реанімації і допоможе не допустити важких форм коронавірусу”, — заявила вона.

Доповнимо

Нещодавно лікар поділився тим, як не захворіти на важку форму коронавірусу.

Головне, вважає він, максимально швидко і ефективно почати лікування від COVID-19.

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