Голубовська: раннє лікування коронавірусу розвантажить реанімації

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“Є раннє противірусне лікування коронавірусу. Ми вже збиралися з цього питання робочою групою, є досить ефективні препарати. Ми виділили групи ризику окремо, щоб з перших днів після установки діагнозу вони були госпіталізовані і отримували ефективні противірусні засоби. Ще раз підкреслю! Раннє лікування коронавірусу розвантажить реанімації і допоможе не допустити важких форм коронавірусу”, — заявила вона.

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Нещодавно лікар поділився тим, як не захворіти на важку форму коронавірусу.



Головне, вважає він, максимально швидко і ефективно почати лікування від COVID-19.