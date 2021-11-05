Голубовская: раннее лечение коронавируса разгрузит реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире политического ток-шоу “Народ против” с Наташей Влащенко заявила, что раннее лечение COVID-19 может помочь уберечь украинцев от тяжелых форм коронавируса. И, как следствие, — разгрузит реанимации, сообщает УНН.
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“Есть раннее противовирусное лечение коронавируса. Мы уже собирались по этому вопросу рабочей группой, есть достаточно эффективные препараты. Мы выделили группы риска отдельно, чтобы с первых дней после установки диагноза они были госпитализированы и получали эффективные противовирусные средства. Еще раз подчеркну! Раннее лечение коронавируса разгрузит реанимации и поможет не допустить тяжелых форм коронавируса”, — заявила она.
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Недавно врач поделился тем, как не заболеть тяжелой формой коронавируса.
Главное, считает он, максимально быстро и эффективно начать лечение от COVID-19.