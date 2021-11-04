Лікар розповів, як не захворіти на важку форму коронавірусу

Цитата

“Лікуватися треба чим раніше, тим краще. Це може убезпечити вас від складного перебігу хвороби. На першому тижні, десь до 11 днів, коли ковід проявляється ще як нежить, без легеневої форми, треба приймати прості препарати і ні в якому випадку не антибіотики. Це все може вберегти від ускладнень. Лікуватися одразу — це важливо. І тоді людина за два тижні може вийти з цього стану й омине лікарню”, — розповів лікар.

Додамо

За словами директорки благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерини Ножевнікової, ліки для раннього лікування коронавірусу, які включені у протокол та реально допомагають боротися з інфекцією, дуже важливі, однак препарати швидко закінчуються, і люди не в змозі далі продовжити лікування.