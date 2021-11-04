Врач рассказал, как не заболеть тяжелой формой коронавируса

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“Лечиться надо чем раньше, тем лучше. Это может обезопасить вас от сложного течения болезни. На первой неделе, где-то до 11 дней, когда ковид проявляется еще как насморк, без легочной формы, надо принимать простые препараты и ни в коем случае не антибиотики. Это все может уберечь от осложнений. Лечиться сразу — это важно. И тогда человек через две недели может выйти из этого состояния и обойдет больницу”, — рассказал врач.

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За словами директора благотворительного фонда “Корпорация монстров” Екатерины Ножевниковой, лекарства для раннего лечения коронавируса, которые включены в протокол и реально помогают бороться с инфекцией, очень важны, однако препараты быстро заканчиваются, и люди не в состоянии дальше продолжить лечение.