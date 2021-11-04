Українцям потрібні загальнодоступні препарати для раннього лікування коронавірусу у протоколі МОЗ - волонтер

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“Це дуже важливо, щоб у протоколі були загальнодоступні препарати для раннього лікування ковіду. Але це лікарі визначають такі препарати, які включатимуть до протоколу. А далі це вже обов’язок держави забезпечити цими ліками”, - заявила волонтер.

Водночас, за її словами, наразі ліки для раннього лікування коронавірусу, які включені у протокол та реально допомагають боротися з інфекцією, дуже швидко закінчуються, і люди не в змозі далі продовжити лікування.

“Ось нам на область (Одеська - ред.) передали у п'ятницю 280 флаконів препарату для раннього лікування коронавірусу, розподілили по 10 флаконів на стаціонар, а це 1-2 пацієнти. І він відразу закінчився, і люди блукають і намагаються його купити в аптеках, де його теж мало”, - повідомила вона.

Зазначимо

Нещодавно у коментарі УНН лікар Олександр Карловський висловив думку, що чинний протокол МОЗ треба розширювати.