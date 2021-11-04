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Украинцам нужны общедоступные препараты для раннего лечения коронавируса в протоколе Минздрава - волонтер

Киев • УНН

 • 21390 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Очень важно, чтобы в протоколе Минздрава присутствовали препараты для раннего лечения коронавируса. Об этом журналистам УНН заявила Екатерина Ножевникова, директор благотворительного фонда "Корпорация монстров", который занимается помощью пациентам.

Украинцам нужны общедоступные препараты для раннего лечения коронавируса в протоколе Минздрава - волонтер

Цитата:

“Это очень важно, чтобы в протоколе были общедоступные препараты для раннего лечения ковида. Но это врачи определяют такие препараты, которые будут включать в протокол. А дальше это уже обязанность государства обеспечить этим лекарством", - заявила волонтер.

В то же время, по ее словам, сейчас лекарства для раннего лечения коронавируса, которые включены в протокол и реально помогают бороться с инфекцией, очень быстро заканчиваются, и люди не в состоянии дальше продолжить лечение.

“Вот нам на область (Одесская - ред.) передали в пятницу 280 флаконов препарата для раннего лечения коронавируса, распределили по 10 флаконов на стационар, а это 1-2 пациента. И он сразу закончился, и люди блуждают и пытаются его купить в аптеках, где его тоже мало”, - сообщила она.

Отметим

Недавно в комментарии УНН врач Александр Карловский высказал мнение, что действующий протокол Минздрава надо расширять.

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