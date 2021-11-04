Украинцам нужны общедоступные препараты для раннего лечения коронавируса в протоколе Минздрава - волонтер
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Очень важно, чтобы в протоколе Минздрава присутствовали препараты для раннего лечения коронавируса. Об этом журналистам УНН заявила Екатерина Ножевникова, директор благотворительного фонда "Корпорация монстров", который занимается помощью пациентам.
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“Это очень важно, чтобы в протоколе были общедоступные препараты для раннего лечения ковида. Но это врачи определяют такие препараты, которые будут включать в протокол. А дальше это уже обязанность государства обеспечить этим лекарством", - заявила волонтер.
В то же время, по ее словам, сейчас лекарства для раннего лечения коронавируса, которые включены в протокол и реально помогают бороться с инфекцией, очень быстро заканчиваются, и люди не в состоянии дальше продолжить лечение.
“Вот нам на область (Одесская - ред.) передали в пятницу 280 флаконов препарата для раннего лечения коронавируса, распределили по 10 флаконов на стационар, а это 1-2 пациента. И он сразу закончился, и люди блуждают и пытаются его купить в аптеках, где его тоже мало”, - сообщила она.
Отметим
Недавно в комментарии УНН врач Александр Карловский высказал мнение, что действующий протокол Минздрава надо расширять.