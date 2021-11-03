Лікування коронавірусу треба розпочинати з перших годин захворювання - лікар

Він підкреслив - будь-яке затягування у лікуванні інфекції може призвести до розвитку ускладнень.

Цитата:

“Дуже важливо почати лікування з перших годин захворювання. З точки зору ймовірності розвитку ускладнень.(...) Але треба розуміти, чим лікувати і коли лікувати. Дуже важливо почати лікування якнайшвидше, і воно повинне бути направлене на зупинку розмноження вірусу”, - повідомив лікар.

На думку Карловського, чинний протокол МОЗ щодо лікування коронавірусу треба розширювати.

“На жаль, зараз велика кількість ліків йде всупереч з протоколами МОЗу. У нас офіційно мало що внесено в протокол. Дуже багато ліків не включені в офіційний документ”, - вважає Карловський.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,97 млн випадків COVID-19, за добу захворіло 23 393 людини. На думку Ольги Голубовської, через збільшення кількості госпіталізацій, невдовзі медична система буде перевантажена. Отож, в Україні потрібно зробити все для раннього лікування хворих на COVID-19.