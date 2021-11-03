Лечение коронавируса надо начинать с первых часов заболевания - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Лечение коронавируса надо начинать в первые часы заболевания. Об этом УНН рассказал врач Александр Карловский.
Он подчеркнул - любое затягивание в лечении инфекции может привести к развитию осложнений.
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“Очень важно начать лечение с первых часов заболевания. С точки зрения вероятности развития осложнений. Но надо понимать, чем лечить и когда лечить. Очень важно начать лечение как можно быстрее, и оно должно быть направлено на остановку размножения вируса”, - сообщил врач.
По мнению Карловского, действующий протокол Минздрава по лечению коронавируса надо расширять.
"К сожалению, сейчас большое количество лекарств идет вопреки протоколам Минздрава. У нас официально мало что внесено в протокол. Очень многие лекарства не включены в официальный документ”, - считает Карловский.
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