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Потрібно зробити все для раннього лікування хворих на COVID-19: їх менше не стане - Голубовська

Київ • УНН

 • 25372 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні потрібно зробити все для раннього лікування хворих на COVID-19, адже їх менше не буде. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва та Анни Степанець "Чергові по країні", передає кореспондент УНН.

Потрібно зробити все для раннього лікування хворих на COVID-19: їх менше не стане - Голубовська

Цитата

"Єдине, що зараз, з моєї точки зору, треба робити, це концентруватися на вдосконаленні підходів до терапії. У нас є ресурс, тому що хворих менше не буде, буде тільки більше. Хтось говорить про раннє лікування? Хтось каже про особливості амбулаторного ведення хворих? Ви чуєте про це десь? Може про це на сайті Міністерства охорони здоров'я пишуть?" - розповіла Голубовська.

Деталі

За її словами, цей момент в принципі низці пацієнтів може дуже серйозно полегшити ситуацію.

"У тому числі і не доводити до відділень інтенсивної терапії, які перевантажені", - сказала Голубовська.

Доповнення

Голубовська заявила, що в Україні через два-три тижні медична система буде перевантажена.

В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, - понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, проте традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.

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