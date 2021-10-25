Нужно сделать все для раннего лечения больных на COVID-19: их меньше не станет - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине нужно сделать все для раннего лечения больных на COVID-19, ведь их меньше не будет. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране", передает корреспондент УНН.
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“Единственное, что сейчас, с моей точки зрения, надо делать, это концентрироваться на усовершенствовании подходов к терапии. У нас есть ресурс, потому что больных меньше не будет, будет только больше. Кто-то говорит о раннем лечении? Кто-то говорит об особенностях амбулаторного ведения больных? Вы слышите об этом где-то? Может об этом на сайте Минздрава пишут?” — рассказала Голубовская.
Детали
По ее словам, этот момент в принципе ряду пациентов может очень серьёзно облегчить ситуацию.
“В том числе и не доводить до отделений интенсивной терапии, которые перегружены”, — сказала Голубовская.
Дополнение
Голубовская заявила, что в Украине через две-три недели медицинская система будет перегружена.
В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, — более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.