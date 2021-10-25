Через две-три недели медицинская система в Украине будет перегружена – Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине через две-три недели медицинская система будет перегружена. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране", передает корреспондент УНН.
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“Через буквально две-три недели мы уже войдем в пик такой, что система будет перегружена,так как она была перегружена весной. Весна у нас была самым напряжённым периодом за всю пандемию и в этот раз будет точно также”, — рассказала Голубовская.
Дополнение
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что во время пика эпидемии в Украине от COVID-19 могут умирать более тысячи человек в день.
В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, — более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.