В Украине уже 2,78 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 634

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, - более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.