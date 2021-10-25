В Украине уже 2,78 млн случаев COVID-19, за сутки - 14 634
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,78 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 октября, - более 14,6 тысячи, почти на треть меньше, чем днем ранее, однако традиционное снижение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 3912 человек;
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- летальных случаев - 330;
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- выздоровели - 4598 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 784 039 человек;
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- выздоровели - 2 380 374 лица;
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- летальных исходов - 64 202;
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- проведено ПЦР-тестов - 14 021 250.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 999, медработников - 173.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042), Запорожской (1037) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Сейчас несколько регионов входят в "красную" зону.