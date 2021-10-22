В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от COVID-19 в день
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время пика эпидемии в Украине от COVID-19 могут умирать более тысячи человек в день. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Мы с вами только начинаем входить в этот пик и большая проблема сегодня, когда люди не вакцинируясь попадают в больницы после этого мы с вами имеем рекорд по людям, которые умерли от COVID-19 - это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID-19 может перевалить за 1000 человек и проблема именно в вакцинации. Чтобы вы понимали, те люди, которые отправляются на кладбище из-за COVID-19 - это люди, которые не прошли вакцинацию. Это 99,9% людей, которые не вакцинировались", - рассказал Данилов.
Детали
По его словам, если в Украине не будут вакцинировать 350-400 тыс. человек в сутки, то наступят очень-очень сложные времена.
Дополнение
Из-за COVID-волны вузам рекомендовали дистанционку, в школах - все по ситуации.
В Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, - более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 614.