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У РНБО прогнозують понад тисячу смертей від COVID-19 в день

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час піку епідемії в Україні від COVID-19 можуть помирати більше тисячі людей в день. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У РНБО прогнозують понад тисячу смертей від COVID-19 в день

Цитата

“Ми з вами тільки починаємо входити в цей пік і велика проблема є на сьогодні, коли люди не вакцинуючись потрапляють в лікарні після цього ми з вами маємо рекорд по людям, які померли від COVID-19 — це дуже страшна ситуація. Кількість людей, які будуть гинути від COVID-19 може перевалити за 1000 осіб і проблема саме в вакцинації. Щоб ви розуміли, ті люди, які відправляються на цвинтарі через COVID-19 — це люди які не пройшли вакцинацію. Це 99,9% людей, які не провакцинувались”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, якщо в Україні не будуть вакцинувати 350-400 тис. осіб щодоби, то настануть дуже-дуже складні часи.

Доповнення

Через COVID-хвилю вишам рекомендували дистанційку, у школах — усе по ситуації.

В Україні зафіксовано вже 2,72 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 жовтня, — понад 23,7 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому 5,1 тисячі осіб, зростання проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 614.

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