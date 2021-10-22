Через COVID-хвилю вишам рекомендували дистанційку, у школах - усе по ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Міністерстві освіти та науки України рекомендують із 25 жовтня до 15 листопада у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти ввести дистанційне навчання. Про це повідомив у п'ятницю міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Цитата:
“Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з МОЗ, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління”, — зазначив Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.
За його словами, навчання у школах з наступного тижня буде організовано "з огляду на епідемічну ситуацію в кожному окремому регіоні".
За рекомендацією МОН, деякі школи розпочали канікули раніше, сьогодні їхня кількість становить 5 790.
У регіонах, які потрапили до “червоної зони”, на канікулах або дистанційному навчанні школи, які не сягнули показника вакцинації 100%. Найбільше таких:
-
- у Запорізькій області — 156 шкіл,
-
- Дніпропетровській — 127,
-
- Донецькій — 113.
-
Додамо
87% працівників закладів загальної середньої освіти зробили принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Повністю (двома дозами) вакциновано приблизно 380 тис. освітян — майже 60% від загальної кількості, вказує голова МОН.
Найвищий рівень повної вакцинації мають такі регіони:
-
- Луганська область — 80%;
-
- Харківська — 78%;
-
- Київська — 73%;
-
- Черкаська — 72%;
-
- Полтавська — 72%;
-
- Київ — 70%.
-
Велику кількість невакцинованих освітян фіксують у школах трьох областей:
-
- Рівненської — 22,5%,
-
- Волинської — 19,6%,
-
- Івано-Франківської — 18,5%.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий антирекорд: в Україні вже 2,72 млн випадків COVID-19, за добу — 23 785