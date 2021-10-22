Через COVID-хвилю вишам рекомендували дистанційку, у школах - усе по ситуації

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“Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з МОЗ, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління”, — зазначив Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

За його словами, навчання у школах з наступного тижня буде організовано "з огляду на епідемічну ситуацію в кожному окремому регіоні".

За рекомендацією МОН, деякі школи розпочали канікули раніше, сьогодні їхня кількість становить 5 790.

У регіонах, які потрапили до “червоної зони”, на канікулах або дистанційному навчанні школи, які не сягнули показника вакцинації 100%. Найбільше таких:



у Запорізькій області — 156 шкіл,



Дніпропетровській — 127,



Донецькій — 113.



Додамо

87% працівників закладів загальної середньої освіти зробили принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Повністю (двома дозами) вакциновано приблизно 380 тис. освітян — майже 60% від загальної кількості, вказує голова МОН.

Найвищий рівень повної вакцинації мають такі регіони:



Луганська область — 80%;



Харківська — 78%;



Київська — 73%;



Черкаська — 72%;



Полтавська — 72%;



Київ — 70%.



Велику кількість невакцинованих освітян фіксують у школах трьох областей:



Рівненської — 22,5%,



Волинської — 19,6%,



Івано-Франківської — 18,5%.



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