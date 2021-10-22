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Через COVID-хвилю вишам рекомендували дистанційку, у школах - усе по ситуації

Київ • УНН

 • 18809 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Міністерстві освіти та науки України рекомендують із 25 жовтня до 15 листопада у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти ввести дистанційне навчання. Про це повідомив у п'ятницю міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Через COVID-хвилю вишам рекомендували дистанційку, у школах - усе по ситуації

Цитата:

“Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з МОЗ, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління”, — зазначив Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

За його словами, навчання у школах з наступного тижня буде організовано "з огляду на епідемічну ситуацію в кожному окремому регіоні".

За рекомендацією МОН, деякі школи розпочали канікули раніше, сьогодні їхня кількість становить 5 790.

У регіонах, які потрапили до “червоної зони”, на канікулах або дистанційному навчанні школи, які не сягнули показника вакцинації 100%. Найбільше таких:

  • у Запорізькій області — 156 шкіл,
  • Дніпропетровській — 127,
  • Донецькій — 113.

Додамо

87% працівників закладів загальної середньої освіти зробили принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Повністю (двома дозами) вакциновано приблизно 380 тис. освітян — майже 60% від загальної кількості, вказує голова МОН.

Найвищий рівень повної вакцинації мають такі регіони:

  • Луганська область — 80%;
  • Харківська — 78%;
  • Київська — 73%;
  • Черкаська — 72%;
  • Полтавська — 72%;
  • Київ — 70%.

Велику кількість невакцинованих освітян фіксують у школах трьох областей:

  • Рівненської — 22,5%,
  • Волинської — 19,6%,
  • Івано-Франківської — 18,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий антирекорд: в Україні вже 2,72 млн випадків COVID-19, за добу — 23 785

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