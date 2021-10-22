Из-за COVID-волны вузам рекомендовали дистанционку, в школах - все по ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Министерстве образования и науки Украины рекомендуют с 25 октября по 15 ноября в учреждениях профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования ввести дистанционное обучение. Об этом сообщил в пятницу министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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“Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления”, — отметил Сергей Шкарлет в Telegram-канале.
По его словам, обучение в школах со следующей недели "будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе".
По рекомендации МОН, некоторые школы начали каникулы раньше, сегодня их количество составляет 5790.
В регионах, попавших в “красную зону”, на каникулах или дистанционном обучении школы, которые не достигли показателя вакцинации 100%. Больше всего таких:
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- в Запорожской области — 156 школ;
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- Днепропетровской — 127;
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- Донецкой — 113.
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Добавим
87% работников учреждений общего среднего образования сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Полностью (двумя дозами) вакцинировано около 380 тыс. педагогов — почти 60% от общего количества, отметил глава МОН.
Самый высокий уровень полной вакцинации имеют следующие регионы:
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- Луганская область — 80%;
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- Харьковская — 78%;
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- Киевская — 73%;
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- Черкасская — 72%;
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- Полтавская — 72%;
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- Киев — 70%.
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Самое большое количество невакцинированных педагогов фиксируют в школах трех областей:
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- Ровенской — 22,5%,
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- Волынской — 19,6%,
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- Ивано-Франковской — 18,5%.
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