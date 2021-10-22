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Из-за COVID-волны вузам рекомендовали дистанционку, в школах - все по ситуации

Киев • УНН

 • 18809 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Министерстве образования и науки Украины рекомендуют с 25 октября по 15 ноября в учреждениях профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования ввести дистанционное обучение. Об этом сообщил в пятницу министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Из-за COVID-волны вузам рекомендовали дистанционку, в школах - все по ситуации

Цитата

“Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления”, — отметил Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

По его словам, обучение в школах со следующей недели "будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе".

По рекомендации МОН, некоторые школы начали каникулы раньше, сегодня их количество составляет 5790.

В регионах, попавших в “красную зону”, на каникулах или дистанционном обучении школы, которые не достигли показателя вакцинации 100%. Больше всего таких:

  • в Запорожской области — 156 школ;
  • Днепропетровской — 127;
  • Донецкой — 113.

Добавим

87% работников учреждений общего среднего образования сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Полностью (двумя дозами) вакцинировано около 380 тыс. педагогов — почти 60% от общего количества, отметил глава МОН.

Самый высокий уровень полной вакцинации имеют следующие регионы:

  • Луганская область — 80%;
  • Харьковская — 78%;
  • Киевская — 73%;
  • Черкасская — 72%;
  • Полтавская — 72%;
  • Киев — 70%.

Самое большое количество невакцинированных педагогов фиксируют в школах трех областей:

  • Ровенской — 22,5%,
  • Волынской — 19,6%,
  • Ивано-Франковской — 18,5%.

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