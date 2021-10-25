Через два-три тижні медична система в Україні буде перевантажена - Голубовська

Цитата

"Через буквально два-три тижні ми вже ввійдемо в пік такий, що система буде перевантажена, тому що вона була перевантажена навесні. Весна у нас була самим напруженим періодом за всю пандемію і цього разу буде точно так само", - розповіла Голубовська.

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данилов повідомляв, що під час піку епідемії в Україні від COVID-19 можуть вмирати більше тисячі осіб на день.



В Україні зафіксовано вже 2,78 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 жовтня, - понад 14,6 тисячі, майже на третину менше, ніж днем раніше, проте традиційне зниження на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.