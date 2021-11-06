Эпидемиолог рассказал подробности о штамме"Дельта"

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“Как только первые симптомы появляются: кашель, боль в горле, насморк, то необходимо сразу начинать лечиться при чем немедленно. Это будет симптоматическое лечение, но это также важно. Потому что этот вариант, который есть, он ускоряет тяжесть течения, чем первый вариант, который был уханьский”, — подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, при штамме “Дельта” заболевание протекает гораздо сложнее, чем раньше, когда коронавирус только появился.

Подчеркнем

Сейчас в протоколе Минздрава не хватает препаратов, которые бы снижали вирусную нагрузку на организм. Об этом рассказала ряд врачей.