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Індія звинувачує Китай у порушенні угод про кордон

Індія звинувачує Китай у порушенні угод про кордон

Київ • УНН

 • 805738 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Індія звинувачує Китай у порушенні угод про кордон. Про це пише УНН з посиланням на AP News.

Деталі

Як повідомляється, Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, який перебував у країні, і "провів відверту дискусію про розвиток подій в індійсько-китайських прикордонних районах, а також про двосторонні відносини".

Сінгх сказав Лі, що "розвиток відносин між Індією та Китаєм базується на домінуванні миру та спокою на кордонах", і що всі прикордонні питання необхідно вирішувати відповідно до існуючих угод і зобов’язань.

Індія каже, що розгортання великої кількості китайських військ, їх агресивна поведінка та спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво на кордоні порушують угоди між країнами. За словами Сінгха, порушення "підірвали всю основу двосторонніх відносин".

Доповнення

У 1962 році між Китаєм та Індією спалахнула війна через дві ділянки території вздовж індійсько-китайського кордону. В ході війни китайські війська повністю зайняли спірні території, після чого було оголошено про припинення вогню.

Три роки тому, під час найбільшого зіткнення після 1962 року, на кордоні в регіоні Ладакх загинули 20 індійських солдатів і четверо китайських. Воно перетворилося на тривале протистояння, де кожна сторона розмістила на кордоні десятки тисяч військовослужбовців за підтримки артилерії, танків і винищувачів.

За кілька днів до візиту Лі, верховне командування армій Індії та Китаю провело 18-й раунд переговорів, намагаючись домовитися про відведення військ із зони напруженості.

І Індія, і Китай вивели війська з деяких районів на північному та південному берегах Пангонг Цо, Гогра та долини Галван, але продовжують утримувати додаткові війська в рамках багаторівневого розгортання.

Нагадаємо

Китай схвалив масштабне розширення закону про контррозвідку.

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