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Китай схвалив масштабне розширення закону про контррозвідку

Китай схвалив масштабне розширення закону про контррозвідку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Китайські законодавці прийняли широке оновлення пекінського законодавства про боротьбу зі шпигунством, заборонивши передачу будь-якої інформації, пов'язаної з національною безпекою, і розширивши визначення шпигунства, передає УНН.

Сі Цзіньпін зробив національну безпеку ключовим напрямом своєї адміністрації з моменту вступу на посаду в 2012 році, і аналітики кажуть, що ці зміни свідчать про суворіший режим, оскільки підозрілість до Сполучених Штатів та їх союзників зростає.

Деталі

Державні ЗМІ повідомляють, що вищий законодавчий орган - постійний комітет Всекитайських зборів народних представників Китаю ухвалив переглянутий Закон про контррозвідку — його перше оновлення з 2014 року — після триденних обговорень, і він набуде чинності 1 липня.

Хоча поки не було оприлюднено повний текст закону, Служба новин Китаю (CNS) повідомила, що «документи, дані, матеріали та предмети, пов'язані з національною безпекою та інтересами» знаходяться під таким самим захистом, як і державна таємниця, після внесення поправок.

Закон не визначає, що підпадає під національну безпеку чи інтереси Китаю.

За повідомленням державного інформаційного агентства Сіньхуа, він розширює визначення шпигунства та включає кібератаки на державні органи або критично важливу інформаційну інфраструктуру.

Переглянутий закон дозволяє органам, які проводять антишпигунське розслідування, отримувати доступ до даних, електронного обладнання, інформації про особисте майно, а також забороняти перетин кордону. Кібератаки також класифікуються як акти шпигунства.

Додамо

В останні роки Китай затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою у шпигунстві, наприклад, керівника японської фармацевтичної компанії Astellas Pharma, який був затриманий у Пекіні минулого місяця. Справи про шпигунство зазвичай розглядаються таємно через їхній зв'язок із національною безпекою.

Минулого року Китай запровадив нову політику, яка дозволяє отримувати винагороду у розмірі до 100 000 юанів (20 765 доларів США) та спеціальні сертифікати для китайських громадян, які повідомляють про "дії, спрямовані проти національної безпеки".

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