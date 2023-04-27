Китай одобрил масштабное расширение закона о контрразведке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китайские законодатели приняли широкое обновление пекинского законодательства о борьбе со шпионажем, запретив передачу какой-либо информации, связанной с национальной безопасностью, и расширив определение шпионажа, передает УНН.
Си Цзиньпин сделал национальную безопасность ключевым направлением своей администрации с момента вступления в должность в 2012 году, и аналитики говорят, что эти изменения свидетельствуют о более суровом режиме, поскольку подозрительность к Соединенным Штатам и их союзникам растет.
Детали
Государственные СМИ сообщают, что высший законодательный орган - постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая принял пересмотренный Закон о контрразведке - его первое обновление с 2014 года - после трехдневных обсуждений, и он вступит в силу 1 июля.
Хотя пока не обнародован полный текст закона, Служба новостей Китая (CNS) сообщила, что «документы, данные, материалы и предметы, связанные с национальной безопасностью и интересами» находятся под такой же защитой, как и государственная тайна, после внесения поправок.
Закон не определяет, что попадает под национальную безопасность или интересы Китая.
По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, он расширяет определение шпионажа и включает в себя кибератаки на государственные органы или критически важную информационную инфраструктуру.
Пересмотренный закон позволяет органам, проводящим антишпионское расследование, получать доступ к данным, электронному оборудованию, информации о личном имуществе, а также запрещать пересечение границы. Кибератаки также классифицируются как акты шпионажа.
Добавим
В последние годы Китай задержал десятки китайских и иностранных граждан по подозрению в шпионаже, например, руководителя японской фармацевтической компании Astellas Pharma, задержанного в Пекине в прошлом месяце. Дела о шпионаже обычно рассматриваются тайно из-за их связи с национальной безопасностью.
В прошлом году Китай ввел новую политику, позволяющую получать вознаграждение в размере до 100 000 юаней (20 765 долларов США) и специальные сертификаты для китайских граждан, сообщающих о "действиях, направленных против национальной безопасности".