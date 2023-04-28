Индия обвиняет Китай в нарушении соглашений о границе

Детали

Как сообщается, Министр обороны Индии Раджнат Сингх встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который находился в стране, и "провел откровенную дискуссию о развитии событий в индийско-китайских приграничных районах, а также о двусторонних отношениях".

Сингх сказал Ли, что "развитие отношений между Индией и Китаем основано на доминировании мира и спокойствия на границах", и что все пограничные вопросы необходимо решать в соответствии с существующими соглашениями и обязательствами.

Индия говорит, что развертывание большого количества китайских войск, их агрессивное поведение и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво на границе нарушают соглашения между странами. По словам Сингха, нарушения "подорвали всю основу двусторонних отношений".

Дополнение

В 1962 году между Китаем и Индией вспыхнула война из-за двух участков территории вдоль индийско-китайской границы. В ходе войны китайские войска полностью заняли спорные территории, после чего было объявлено о прекращении огня.

Три года назад, во время самого крупного столкновения после 1962 года, на границе в регионе Ладакх погибли 20 индийских солдат и четверо китайских солдат. Оно превратилось в длительное противостояние, где каждая сторона разместила на границе десятки тысяч военнослужащих при поддержке артиллерии, танков и истребителей.

За несколько дней до визита Ли, верховное командование армий Индии и Китая провело 18-й раунд переговоров, пытаясь договориться об отводе войск из зоны напряженности.

И Индия, и Китай вывели войска из некоторых районов на северном и южном берегах Пангонг Цо, Гогра и долины Галван, но продолжают удерживать дополнительные войска в рамках многоуровневого развертывания.

Напомним

Китай одобрил масштабное расширение закона о контрразведке.