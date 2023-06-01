Індексація пенсій: хто у червні отримає підвищені виплати?
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 червня частині українських пенсіонерів підвищать пенсійні виплати, пише УНН.
Кому саме проіндексують пенсії
Формально індексація пенсій відбувалася ще у квітні, однак через те, що органи Пенсійного фонду отримали звітну інформацію за перший квартал 2023 року лише у другій половині травня, виплати почнуться з червня. Люди отримають кошти за квітень, травень і червень.
За даними Мінсоцполітики з близько 2,7 мільйонів працюючих українських пенсіонерів підвищення отримають 600 тисяч.
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Найбільші доплати отримають:
- працюючі пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці;
- пенсіонери, яким було призначено або перераховано пенсії щонайменше два роки тому.
Нагадаємо
Верховна Рада встановила надбавку до пенсії борцям за незалежність України у XX столітті.