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Індексація пенсій: хто у червні отримає підвищені виплати?

Індексація пенсій: хто у червні отримає підвищені виплати?

Київ • УНН

 • 5931087 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 червня частині українських пенсіонерів підвищать пенсійні виплати, пише УНН.

Кому саме проіндексують пенсії

Формально індексація пенсій відбувалася ще у квітні, однак через те, що органи Пенсійного фонду отримали звітну інформацію за перший квартал 2023 року лише у другій половині травня, виплати почнуться з червня. Люди отримають кошти за квітень, травень і червень.

За даними Мінсоцполітики з близько 2,7 мільйонів працюючих українських пенсіонерів підвищення отримають 600 тисяч.

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Найбільші доплати отримають:

- працюючі пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці;

- пенсіонери, яким було призначено або перераховано пенсії щонайменше два роки тому.

Нагадаємо

Верховна Рада встановила надбавку до пенсії борцям за незалежність України у XX столітті.

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