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Индексация пенсий: кто в июне получит повышенные выплаты?

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. С 1 июня части украинских пенсионеров повысят пенсионные выплаты, пишет УНН.

Кому именно проиндексируют пенсии

Формально индексация пенсий происходила еще в апреле, однако из-за того, что органы Пенсионного фонда получили отчетную информацию за первый квартал 2023 года только во второй половине мая, выплаты начнутся с июня. Люди получат средства за апрель, май и июнь.

По данным Минсоцполитики из около 2,7 миллионов работающих украинских пенсионеров повышение получат 600 тысяч.

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Самые большие доплаты получат:

- работающие пенсионеры, которые после назначения пенсии или предыдущего перерасчета отработали 24 месяца;

- пенсионеры, которым были назначены или пересчитаны пенсии не менее двух лет назад.

Напомним

Верховная Рада установила надбавку к пенсии борцам за независимость Украины в XX веке.

Украинские Национальные Новости

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