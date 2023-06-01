Индексация пенсий: кто в июне получит повышенные выплаты?
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. С 1 июня части украинских пенсионеров повысят пенсионные выплаты, пишет УНН.
Кому именно проиндексируют пенсии
Формально индексация пенсий происходила еще в апреле, однако из-за того, что органы Пенсионного фонда получили отчетную информацию за первый квартал 2023 года только во второй половине мая, выплаты начнутся с июня. Люди получат средства за апрель, май и июнь.
По данным Минсоцполитики из около 2,7 миллионов работающих украинских пенсионеров повышение получат 600 тысяч.
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Самые большие доплаты получат:
- работающие пенсионеры, которые после назначения пенсии или предыдущего перерасчета отработали 24 месяца;
- пенсионеры, которым были назначены или пересчитаны пенсии не менее двух лет назад.
Напомним
Верховная Рада установила надбавку к пенсии борцам за независимость Украины в XX веке.