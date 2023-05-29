ВР встановила надбавку до пенсії борцям за незалежність України у XX столітті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Парламент України прийняв закон, яким встановив пенсію за особливі заслуги перед Україною (як надбавку до пенсії) борцям за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій повідомляє УНН.
Деталі
Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до законів України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» стосовно борців за незалежність України у ХХ столітті та деяких інших осіб», яким встановила пенсію за особливі заслуги перед Україною (як надбавку до пенсії) борцям за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу та були реабілітовані у встановленому законом порядку.
Надбавка становитиме 4200 грн і буде щорічно індексуватися.
Доповнення
Кошти на ці виплати вдалось винайти завдяки, зокрема, скасуванню пенсій за особливі заслуги перед Україною для народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України.
Як зазначає ВР, таке рішення демонструє шану мужності та героїзму борців за незалежність України у ХХ столітті у протистоянні комуністичному режиму, непохитній відданості справі щодо зміцнення української державності, активній громадянській позиції попри тортури та репресії.