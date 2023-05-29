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ВР установила надбавку к пенсии борцам за независимость Украины в XX веке

ВР установила надбавку к пенсии борцам за независимость Украины в XX веке

Киев • УНН

 • 689509 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Парламент Украины принял закон, которым установил пенсию за особые заслуги перед Украиной (как надбавку к пенсии) борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима подверглись репрессиям, сообщает УНН.

Детали

Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в законы Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" в отношении борцов за независимость Украины в ХХ веке и некоторых других лиц", которым установила пенсию за особые заслуги перед Украиной (как надбавку к пенсии) борцам за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения психиатрического учреждения и были реабилитированы в установленном законом порядке.

Прибавка будет составлять 4200 грн и будет ежегодно индексироваться.

Дополнение

Средства на эти выплаты удалось изобрести благодаря отмене пенсий за особые заслуги перед Украиной для народных депутатов Украины и членов Кабинета Министров Украины.

Как отмечает ВР, такое решение демонстрирует уважение мужества и героизма борцов за независимость Украины в ХХ веке в противостоянии коммунистическому режиму, непреклонной преданности делу об укреплении украинской государственности, активной гражданской позиции, несмотря на пытки и репрессии.

Украинские Национальные Новости

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