Накопичувальна пенсія в Україні: хто і скільки платитиме з зарплати щомісяця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна готуюється до впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає добровільну сплату внесків як роботодавцем, так і працівниками. Про це пише УНН з посиланням на сайт партії «Слуга Народу».
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Згідно з законопроєктом №9212, планується, що українці до 55 років, які працюють, або самозайняті, зокрема ФОП, добровільно будуть сплачувати щомісяця внески із зарплати в розмірі: 2023 рік – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%.
Для старших українців та працюючих пенсіонерів усі внески будуть сплачуватися до солідарної системи та пенсійні правила залишаться незмінними.
Як пояснила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, фінансування пенсій відбуватиметься за рахунок зменшення єдиного соціального внеску для осіб, які беруть участь у новій системі, на відповідний відсоток кожного року.
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«До того ж держава буде співфінансувати з державного бюджету внески пропорційно: 2023 рік – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%. А от для самозайнятих та ФОП держава робитиме внески на паритетних засадах», – повідомила Шуляк.
Вона також зауважила, що учасник пенсійної системи може тимчасово використати частину коштів, накопичених на його індивідуальному пенсійному рахунку, на цілі та у порядку, визначені Кабінетом Міністрів України.
«Таким чином ми створюємо стимули до накопичення на пенсію, не створюючи додаткового навантаження на роботодавця. Більше того, держава співфінансує внески до накопичувальної системи, збільшуючи розмір особистих накопичень і створює Накопичувальний фонд для гарантування збереження внесків громадян та стійкості системи», – назвала переваги ухвалення законопроєкту Олена Шуляк.
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