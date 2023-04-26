Накопичувальна пенсія в Україні: хто і скільки платитиме з зарплати щомісяця

ukru
12:29 • 19792 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 115454 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 112680 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 117373 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 170797 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 336142 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 431992 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334739 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354668 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311978 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 111790 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 118535 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 127342 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 96664 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 74225 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 115454 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 170797 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 452143 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 590796 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 619080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 48557 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 96664 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 127342 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 224473 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 431992 перегляди
Актуальне
Накопичувальна пенсія в Україні: хто і скільки платитиме з зарплати щомісяця

Накопичувальна пенсія в Україні: хто і скільки платитиме з зарплати щомісяця

Київ • УНН

 • 1055209 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна готуюється до впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає добровільну сплату внесків як роботодавцем, так і працівниками. Про це пише УНН з посиланням на сайт партії «Слуга Народу».

Деталі

Згідно з законопроєктом №9212, планується, що українці до 55 років, які працюють, або самозайняті, зокрема ФОП, добровільно будуть сплачувати щомісяця внески із зарплати в розмірі: 2023 рік – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%.

Для старших українців та працюючих пенсіонерів усі внески будуть сплачуватися до солідарної системи та пенсійні правила залишаться незмінними.

Як пояснила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, фінансування пенсій відбуватиметься за рахунок зменшення єдиного соціального внеску для осіб, які беруть участь у новій системі, на відповідний відсоток кожного року.

Цитата

«До того ж держава буде співфінансувати з державного бюджету внески пропорційно: 2023 рік – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%. А от для самозайнятих та ФОП держава робитиме внески на паритетних засадах», – повідомила Шуляк.

Вона також зауважила, що учасник пенсійної системи може тимчасово використати частину коштів, накопичених на його індивідуальному пенсійному рахунку, на цілі та у порядку, визначені Кабінетом Міністрів України.

«Таким чином ми створюємо стимули до накопичення на пенсію, не створюючи додаткового навантаження на роботодавця. Більше того, держава співфінансує внески до накопичувальної системи, збільшуючи розмір особистих накопичень і створює Накопичувальний фонд для гарантування збереження внесків громадян та стійкості системи», – назвала переваги ухвалення законопроєкту Олена Шуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Накопичувальна пенсія: кому і як пропонують платити внески

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25