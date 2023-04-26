Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

ukru
Эксклюзив
06:00 • 16239 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 100872 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 55477 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115948 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114960 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106252 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101314 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112623 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132588 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178216 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 43454 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 69695 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 26260 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 59253 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100923 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 178211 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208970 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149768 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156173 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 84052 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106590 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123303 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158756 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165458 просмотра
Актуальное
Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

Киев • УНН

 • 1055207 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы, которая предусматривает добровольную уплату взносов как работодателем, так и работниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт партии «Слуга Народа».

Детали

Согласно законопроекту №9212, планируется, что украинцы до 55 лет, которые работают, или самозанятые, в частности ФЛП, добровольно будут платить ежемесячно взносы с зарплаты в размере: 2023 год – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%.

Для старших украинцев и работающих пенсионеров все взносы будут уплачиваться в солидарную систему и пенсионные правила останутся неизменными.

Как пояснила председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, финансирование пенсий будет происходить за счет уменьшения единого социального взноса для лиц, участвующих в новой системе, на соответствующий процент ежегодно.

Цитата

«К тому же государство будет софинансировать из государственного бюджета взносы пропорционально: 2023 год – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%. А вот для самозанятых и ФЛП государство будет делать взносы на паритетных началах», – сообщила Шуляк.

Она также отметила, что участник пенсионной системы может временно использовать часть средств, накопленных на его индивидуальном пенсионном счете, на цели и в порядке, определенные Кабинетом Министров Украины.

«Таким образом мы создаем стимулы к накоплению на пенсию, не создавая дополнительной нагрузки на работодателя. Более того, государство софинансирует взносы в накопительную систему, увеличивая размер личных накоплений и создает Накопительный фонд для обеспечения сохранности взносов граждан и устойчивости системы», – назвала преимущества принятия законопроекта Елена Шуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накопительная пенсия: кому и как предлагают платить взносы

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы