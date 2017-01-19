Інавгураційний марафон Д.Трампа: присяга, марш та перші кроки нового президента США

Зазначається, що все розпочнеться з ранкової служби в церкві, а закінчиться танцями, що очікуються після церемонії інавгурації, під час якої обраний глава країни складе присягу.

До речі, Конституція США визначає, що присяга нового президента повинна складатися з 35 слів, однак деякі обранці через фразу “нехай допоможе мені Бог”, збільшували кількість до 39.

ПРОМОВА

Інавгураційна промова визначатиме характер подальшого президентства. Невідомо, чи піде Д.Трамп традиційним шляхом свого попередника, чи гратиме роль руйнівника встановленого порядку, або поєднає і те, й інше.

Наразі, за словами помічників новообраного президента США, Д.Трамп практикує промову в Trump Tower. Передбачається, що вона триватиме близько 20 хвилин.

НІЯКОВИЙ НЮАНС

Коли Д.Трамп присягатиметься, Хілларі Клінтон були сидіти разом зі своїм чоловіком Біллом на інавгураційній платформі. Громадськості перш за все цікаво, чи буде відбуватися візуальна взаємодія між переможцем і переможеним.

СВЯТКОВИЙ ОБІД

Одразу після присяги Д.Трамп розділить пишну трапезу з республіканцями на чолі Конгресу. Це відбудеться в залі Капітолію. Під час застілля президент матиме змогу налагодити хороші стосунки із законодавцями.

МАРШ ВЛАДИ

На честь Д.Трампа в день інавгурації відбудеться святковий парад. Так, більше 8 тис. осіб пройдуть маршем 1,5 кілометрів по Пенсильванському авеню.

Планується, що захід триватиме 90 хвилин, за цей час Д.Трамп матиме змогу відволіктися на іншу роботу.

ПЕРШІ КРОКИ

Обраний президент Д.Трамп запланував вже в перший день розпочати роботу в офісі. Можливо, він проведе присягу для високопосадовців з його кабінету.

BIG-ЛІГА

Сам Д.Трамп повідомляв, що під час його посвяти у Вашингтон приїде рекордна кількість людей. Для порівняння: інавгурацію Барака Обами відвідало близько 1,8 млн людей.

Також Д.Трамп зауважив, що на його інавгурації будуть визначні світові знаменитості. А національний гімн виконає відома в США співачка, 16-річна Джекі Іванко.

ПРОТЕСТИ

Передбачається, що американці, які не підтримують політику Д.Трампа, організують у п’ятницю численні демонстрації та акції. А на наступний день може відбутися навіть жіночий марш проти Д.Трампа, у якому візьме участь 200 тис. учасниць.

Зазначається, що деякі байкери у випадку агресивних дій у натовпі пообіцяли стати “стіною м’яса”, щоб захистити прихильників президента.

МОДНА ПОЛІТИКА

Питання, як одягнеться перша леді на офіційну церемонію інавгурації, завжди викликає інтерес. А цього року це стало не просто питанням моди, а швидше політики. Через неприйняття вчинків і позиції Д.Трампа багато іменитих дизайнерів відмовилося шити сукню для Меланії Трамп. І досі невідомо, яким буде образ першої леді.