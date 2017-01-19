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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инаугурационный марафон Д.Трампа: присяга, марш и первые шаги нового президента США

Инаугурационный марафон Д.Трампа: присяга, марш и первые шаги нового президента США

Киев • УНН

 • 17242 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Associated Press объяснили основные аспекты, из которых состоит подготовка и сама инаугурация нового президента США Дональда Трампа, передает УНН.

Отмечается, что все начнется с утренней службы в церкви, а закончится танцами, которые ожидаются после церемонии инаугурации, во время которой избранный глава страны примет присягу.

Кстати, Конституция США определяет, что присяга нового президента должна состоять из 35 слов, однако некоторые избранники из-за фразы "да поможет мне Бог", увеличивали количество до 39.

РЕЧЬ
Инаугурационная речь будет определять характер дальнейшего президентства. Неизвестно, пойдет ли Д.Трамп традиционным путем своего предшественника, или будет играть роль разрушителя установленного порядка, или соединит и то, и другое.

Сейчас, по словам помощников новоизбранного президента США, Д.Трамп практикует речь в Trump Tower. Предполагается, что она продлится около 20 минут.

НЕЛОВКИЙ НЮАНС
Когда Д.Трамп будет клясться, Хиллари Клинтон будет сидеть вместе со своим мужем Биллом на инаугурационной платформе. Общественности прежде всего интересно, будет ли происходить визуальное взаимодействие между победителем и побежденным.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
Сразу после присяги Д.Трамп разделит пышную трапезу с республиканцами во главе Конгресса. Это произойдет в зале Капитолия. Во время застолья президент сможет наладить хорошие отношения с законодателями.

МАРШ ВЛАСТИ
В честь Д.Трампа в день инаугурации состоится праздничный парад. Так, более 8 тыс. человек пройдут маршем 1,5 километров по Пенсильванскому авеню.

Планируется, что мероприятие продлится 90 минут, за это время Д.Трамп сможет отвлечься на другую работу.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Избранный президент Д.Трамп запланировал уже в первый день начать работу в офисе. Возможно, он проведет присягу для чиновников из его кабинета.

BIG-лига
Сам Д.Трамп сообщал, что во время его посвящения в Вашингтон приедет рекордное количество людей. Для сравнения: инаугурацию Барака Обамы посетили около 1,8 млн человек.

Также Д.Трамп отметил, что на его инаугурации будут выдающиеся мировые знаменитости. А национальный гимн исполнит известная в США певица, 16-летняя Джеки Иванко.

ПРОТЕСТЫ
Предполагается, что американцы, которые не поддерживают политику Д.Трампа, организуют в пятницу многочисленные демонстрации и акции. А на следующий день может произойти даже женский марш против Д.Трампа, в котором примет участие 200 тыс. участников.

Отмечается, что некоторые байкеры в случае агрессивных действий в толпе пообещали стать "стеной мяса", чтобы защитить сторонников президента.

МОДНАЯ ПОЛИТИКА
Вопрос, как оденется первая леди на официальную церемонию инаугурации, что всегда вызывает интерес. А в этом году это стало не просто вопросом моды, а скорее политики. Из-за неприятия поступков и позиции Д.Трампа много именитых дизайнеров отказалось шить платье для Мелании Трамп. До сих пор неизвестно, каким будет образ первой леди.

Украинские Национальные Новости

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