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Імунолог про ефективність китайської вакцини CoronaVac: може бути краща за інші

Імунолог про ефективність китайської вакцини CoronaVac: може бути краща за інші

Київ • УНН

 • 22273 перегляди

КИЇВ.14 квітня. УНН. Про переваги китайської вакцини від коронавірусу в ефірі телеканалу “Україна 24” розповів імунолог Андрій Волянський, передає УНН.

Цитата

“Чим кращий CoronaVac? Це цілий вірус, його виростили, а потім інактивували. І у цієї вакцини значно більше шансів на ефективність щодо інших варіантів, наприклад, бразильського та південноафриканського, саме завдяки тому, що там є комплекс антигенів, тобто це не один білок, а весь вірус. Це класична вакцина, і можливі побічні ефекти у класичних вакцин давно відомі”, — розповів Волянський.

Деталі

За словами імунолога, провідні країни завчасно бронювали вакцини у великих кількостях, тому отримують наразі всі, які доступні. Але варто врахувати, що лише реальне застосування вакцини покаже рівень її ефективності.

“Її ефективність, яку оцінюють від 50 до 90%, — це попередні оцінки, які були зроблені під час випробувань у різних країнах. А ми на сьогодні бачимо, що випробування — це одне, а реальне застосування вакцини — це зовсім інше”, — зауважив Волянський.

CoronaVac в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні стартувало щеплення від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Нею насамперед вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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