Иммунолог об эффективности китайской вакцины CoronaVac: может быть лучше других
Киев • УНН
КИИВ.14 апреля. УНН. О преимуществах китайской вакцины от коронавируса в эфире телеканала “Украина 24” рассказал иммунолог Андрей Волянский, передает УНН.
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“Чем лучше CoronaVac? Это целый вирус, его вырастили, а затем инактивировали. И у этой вакцины значительно больше шансов на эффективность относительно других вариантов, например, бразильского и южноафриканского, именно благодаря тому, что там есть комплекс антигенов, то есть это не один белок, а весь вирус. Это классическая вакцина, и возможные побочные эффекты у классических вакцин давно известны”, — рассказал Волянский.
Детали
По словам иммунолога, ведущие страны заранее бронировали вакцины в больших количествах, поэтому получают сейчас все, которые доступны. Но стоит учесть, что только реальное применение вакцины покажет уровень ее эффективности.
“Ее эффективность, которая оценивается от 50 до 90% — это предварительные оценки, которые были сделаны во время испытаний в разных странах. А мы сегодня видим, что испытания — это одно, а реальное применение вакцины — это совсем другое”, — отметил Волянский.
CoronaVac в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стартовало прививки от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Ею прежде всего будут вакцинировать маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.
Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.
Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранение и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.