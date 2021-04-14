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Иммунолог об эффективности китайской вакцины CoronaVac: может быть лучше других

Иммунолог об эффективности китайской вакцины CoronaVac: может быть лучше других

Киев  •  УНН

 • 22269 просмотра

КИИВ.14 апреля. УНН. О преимуществах китайской вакцины от коронавируса в эфире телеканала “Украина 24” рассказал иммунолог Андрей Волянский, передает УНН.

Цитата

“Чем лучше CoronaVac? Это целый вирус, его вырастили, а затем инактивировали. И у этой вакцины значительно больше шансов на эффективность относительно других вариантов, например, бразильского и южноафриканского, именно благодаря тому, что там есть комплекс антигенов, то есть это не один белок, а весь вирус. Это классическая вакцина, и возможные побочные эффекты у классических вакцин давно известны”, — рассказал Волянский.

Детали

По словам иммунолога, ведущие страны заранее бронировали вакцины в больших количествах, поэтому получают сейчас все, которые доступны. Но стоит учесть, что только реальное применение вакцины покажет уровень ее эффективности.

“Ее эффективность, которая оценивается от 50 до 90% — это предварительные оценки, которые были сделаны во время испытаний в разных странах. А мы сегодня видим, что испытания — это одно, а реальное применение вакцины — это совсем другое”, — отметил Волянский.

CoronaVac в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стартовало прививки от COVID-19 китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Ею прежде всего будут вакцинировать маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранение и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Украинские Национальные Новости

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