Імплементація договору по гарантіям безпеки буде йти через референдум - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Українська делегація запропонувала договір, який передбачає гарантії безпеки для держави. Для його імплементації необхідно буде рішення всеукраїнського референдуму. Про це за підсумками переговорів з рф в Стамбулі заявив член делегації, радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Дуже важливе питання стосується того, як це буде імплементовуватись… Імплементація цього договору по гарантіям безпеки буде йти по наступній процедурі: спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, щодо того як він має працювати. Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Це ключове. Тобто, ми маємо отримати підтримку суспільства для того, щоб цей договір був консолідований", - сказав Подоляк.
Деталі
Як додав член делегації, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, в Україні діє закон про загальнонаціональний референдум, він прийнятий у Верховній Раді.
“Він не може ні в умовах військового стану працювати, ні в умовах надзвичайного стану. Повинен бути повний мир, не має бути ніякої агресії, тільки після цього можна запускати такий процес”, - зазначив делегат.
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Він також додав, що пропозиція української сторони ще не прийнята.
“Ми сьогодні передаємо російській стороні, кажемо – оце наша позиція, ми вам надали вже надали офіційну позицію. Зараз від них будемо чекати відповіді”, - додав він.
Нагадаємо
У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф.