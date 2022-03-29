Имплементация договора по гарантиям безопасности будет идти через референдум - Подоляк

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“Очень важный вопрос касается того, как это будет имплементироваться. Имплементация этого договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора, относительно того как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентов стран-гарантов и парламента Украины. Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества для того, чтобы этот договор был консолидирован", - сказал Подоляк.

Детали

Как добавил член делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, в Украине действует закон об общенациональном референдуме, он принят в Верховной Раде.

“Он не может ни в условиях военного положения работать, ни в условиях чрезвычайного положения. Должен быть полный мир, не должно быть никакой агрессии, только после этого можно запускать такой процесс”, - отметил делегат.

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Он также добавил, что предложение украинской стороны еще не принято.

“Мы сегодня передаем российской стороне, говорим - вот наша позиция, мы вам предоставили уже официальную позицию. Сейчас от них будем ждать ответа”, - добавил он.

Напомним

В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.