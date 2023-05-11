Imagine Dragons випустили відео про війну в Україні на пісню "Crushed"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Рок-гурт Imagine Dragons зняли короткометражний фільм на пісню "Crushed", який оповідає історію 14-річного хлопчика, який живе в Україні. Режисер Тай Арнольд розповідає про те, як Сашко ходить по руїнах свого села, яке впродовж п'яти місяців було окуповане російськими військами і піддавалося обстрілам, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.
Деталі
Відео було випущено на підтримку зусиль з надання допомоги під керівництвом UNITED24, організації, заснованої Президентом України Володимиром Зеленським. Гурт закликає шанувальників робити пожертви на цю справу.
Цитата
"Минулу зиму я провів в Україні, доставляючи допомогу людям, які її потребували, багато з цих людей все ще перебували під прямим артилерійським вогнем або були нещодавно звільнені від окупації. Я постійно спілкувався з групою про те, що бачив, і вони швидко запропонували зняти музичне відео, яке б відобразило емоції простих українців, що страждають від війни. Я підтримав цю ідею. Imagine Dragons дуже активно допомагають Україні, і я відчув, що це можливість для людей побачити, як ця війна вплинула на їхні життя", - пояснив Арнольд у своїй заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гурт Imagine Dragons став амбасадором United24
"Під час моїх подорожей я зустрів Сашу, молодого хлопця, який пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села, але застав його повністю зруйнованим. Це відео хоч трохи відображає те, що пережив Сашко, і те, що тисячі інших українців продовжують переживати щодня" - додав Арнольд.
"Історія Саші розриває серце, і є ще тисячі таких, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його сім'я залишається без електрики та інших основних комунальних послуг", - додав фронтмен гурту Ден Рейнольдс.
"Crushed" увійшла до подвійного альбому Imagine Dragon "Mercury - Acts 1 & 2". Mercury - Act 1, спродюсований Ріком Рубіном, вийшов у 2021 році, тоді як друга частина була випущена минулого року.
Доповнення
За словами Президента Володимира Зеленського, новими напрямками діяльності фандрейзингової платформи United24 стануть гуманітарне розмінування та освіта.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готуємо спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації – Зеленський