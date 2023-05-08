Готуємо спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зеленський повідомив, що провів кілька безпекових нарад з урядовцями.
"Голова уряду, перша віце-премʼєр, міністр внутрішніх справ та інші міністри. Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.
Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що активно працюють і з партнерами заради збільшення наших можливостей.
"У техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін", - сказав Зеленський.
Доповнення
Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території. Зокрема, потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання.